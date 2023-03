Opinie • 14:30 Een gemeenschappelijk defensiebeleid vraagt harder werken Karel Lannoo De Oekraïneoorlog toont hoe roekeloos het uitblijven van een Europees defensiebeleid is. Volgens strateeg Karel Lannoo van de Brusselse denktank CEPS moet de EU vaart maken met een Europese defensie-industrie.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen