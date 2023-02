Opinie • 14:00 Splitsen van Tennet is onnodig en onverantwoord Tom van der Lee De verkoop van Tennet Duitsland zal de energietransitie vertragen, waarschuwt Kamerlid Tom van der Lee (GroenLinks). Met verkoop geven we onze kennisvoorsprong weg en maken we Tennet Nederland kwetsbaar.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen