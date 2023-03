Opinie • 11:00 Werelden van burgers en beslissers liggen mijlenver uiteen Femke de Vries Haagse politici verplaatsen zich amper in de wereld van de Groningers, concludeert de parlementaire enquêtecommissie. Dat is gevaarlijk, vindt Femke de Vries. Een politicus die zich niet kan inleven, stuurt aan op de volgende affaire.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen