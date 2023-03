Opinie • 14:30 Als doorsluisland blijft Nederland koploper Wouter Leenders Gabriel Zucman Volgens Gabriel Zucman en Wouter Leenders heeft onze regering haar toon gewijzigd, maar speelt ons land nog steeds een dubieuze rol bij belastingontwijking en belastingconcurrentie.

