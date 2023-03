Expert • 15:00 Etnisch profileren stoppen lukt niet met een cursus Naomi Ellemers Om een eind te maken aan etnische profilering door politie en douane is een verbod of een cursus niet voldoende. Het lukt pas als je beseft dat je denkfouten maakt en in de praktijk oefent met nieuwe routines, schrijft universiteitshoogleraar Naomi Ellemers.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen