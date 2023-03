Opinie • 00:30 Het is tijd voor meer ambitie bij de financiële integratie van Europa Charles Michel Ursula von der Leyen Paschal Donohue Christine Lagarde Werner Hoyer Een echte kapitaalmarktunie is voor Europa binnen bereik. Maar daar is moed voor nodig en bereidheid tot verandering, vinden Charles Michel, Ursula von der Leyen, Christine Lagarde, Paschal Donohue en Werner Hoyer.

