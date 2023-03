Opinie • 15:00 De tijd van vanzelfsprekende vrede is voorbij als Poetin wint Yuval Noah Harari De laatste decennia werd een wereldoorlog steeds onwaarschijnlijker. Deze 'nieuwe vrede' is voorbij als Poetin de slag om Oekraïne wint. Volgens Yuval Harari gaat dan de eeuwenoude wet van de jungle weer gelden op het wereldtoneel.

