Opinie • 16:00 Intern gerichte cultuur is achilleshiel van Heineken Rob Huisman Heineken gaf gas op de Russische markt en sprong in het gat van concurrenten die zich wél terugtrokken. De brouwer geeft hiervoor juridische en financiële argumenten, maar omzeilt de vraag of het ethisch en moreel verantwoord was.

