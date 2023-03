Opinie • 16:00 Een sportredactie zou toch moeten snappen dat niemand groter is dan het team Femke de Vries Als je, verblind door je eigen sterrenstatus, zelf niet meer kunt beoordelen wat goed of fout is, is het belangrijk dat iemand anders dat voor je doet. Daar was nou precies een rol weggelegd voor de hoofdredactie van NOS Sport.

