Opinie • 16:30 Het waterstofsprookje zal de energietransitie niet oplossen Bert van Renselaar De aanname dat waterstof een bruikbaar alternatief is voor aardgas is een mythe, die de energietransitie ernstig vertraagt. Volgens Bert van Renselaar kunnen we beter op alternatieven inzetten.

