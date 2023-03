Ook Nederland loopt het risico op een 'waterhoofdbank'

Dirk Schoenmaker

Het Zwitserse UBS neemt in alle tumult Credit Suisse over, maar de gefuseerde bank is veel te groot. Komt deze ooit in de problemen, dan is de rekening nóg hoger. Volgens hoogleraar Dirk Schoenmaker is eenzelfde scenario in Nederland niet ondenkbaar.