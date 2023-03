Essay • 15:00 De broedplaats voor de volgende dier-op-mens-pandemie Yasmin Tayag Wereldwijd slaat de vogelgriep toe onder steeds meer soorten zoogdieren. De risico’s zijn groot, vooral op plaatsen waar dieren dicht opeengepakt zitten. Volgens The Atlanticredacteur Yasmin Tayag moet Europa niet alleen alert zijn op pluimvee, maar ook op varkens en nertsen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen