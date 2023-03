Opinie • 16:30 Volkse halsstarrigheid: obstakel of katalysator? René ten Bos 'Ik heb niet de indruk dat mensen op de universiteit openlijk hun liefde voor Caroline van der Plas durven te belijden', schrijft filosoof René ten Bos in zijn opiniebijdrage.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen