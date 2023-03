Opinie • 17:00 Wegkijken van misstanden in de productieketen kan zelfs tot witwasveroordeling leiden Maarten Rijssenbeek Suzanne Visser Met de nieuwe ESG-regelgeving worden bedrijven verplicht misstanden in de toeleveringsketen op te sporen. Minder bekend is dat bij moedwillig wegkijken van deze misstanden het risico op vervolging wegens witwassen ontstaat, schrijven Suzanne Visser en Maarten Rijssenbeek.

