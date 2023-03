Opinie • 15:00 Geen nood, robots en AI nemen de werkvloer nog niet over The Economist De vrees voor banenverlies door nieuwe technologie heerst al tientallen jaren, maar kwam nooit uit. Ook nu is het meeste laaggeschoolde werk, in de dienstensector, lastig te automatiseren. De opkomende robotisering van werktaken is dus nog geen voorteken van een banendrama.

