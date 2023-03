Opinie • 11:00 Wen er maar aan: onze zorg zal flink veranderen Dirk Jan van den Berg De zorgsector kan onze vraag naar zorg niet bijhouden. Volgens Dirk Jan van den Berg, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, bestaat hiervoor geen ‘quick fix’. We moeten gezonder gaan leven en ons beter voorbereiden op ouderdom.

