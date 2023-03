Opinie • 16:00 Blokkade 'ketenwet' toont wantrouwen in rechter Patrick Nullens Frits van der Woude De Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen stuitte op weerstand bij kabinet en bedrijfsleven. Dat toont een fundamenteel gebrek aan vertrouwen in de rechterlijke macht.

