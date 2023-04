Expert • 14:30 'Slimme' technologie maakt ons juist dommer Naomi Ellemers Regelmatig gebruik van kunstmatige intelligentie, zoals ChatGPT, vermindert ons vermogen om ingewikkelde informatie te verwerken en te onthouden. Een reden om terughoudend te zijn in het gebruik ervan.

