Opinie • 11:00 AI vraagt ook bestuurlijke intelligentie José van Dijck Hoe zorgen we dat onze instituties de technologie weer kunnen bijbenen? Volgens José van Dijck gaat het om de bestuurlijke vaardigheid om de techniek de juiste vragen te stellen. Wie daarin niet investeert, raakt onvermijdelijk achterop.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen