Opinie • 16:00 Fix niet de vrouw, fix het systeem Julia Wouters De overheidscampagne voor vrouwen in de zorg, onder het motto ‘Wil je meer werken? Laat het merken!’ doet het bloed koken van feministen, onder wie Julia Wouters.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen