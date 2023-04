Opinie • 16:00 In Afrika en Azië is de Koude Oorlog weer helemaal terug Jérémy Lissouba Alle mondiale supermachten willen dat de landen in Afrika en Azië hun kant kiezen. Die landen zijn zelfbewust en kritisch, en wars van de belerende toon en het opportunisme van Westerse wereldleiders. Moskou begrijpt dat, het Westen nog niet.

