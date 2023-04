Opinie • 16:00 Laat gehackt bedrijf belasting betalen over losgeld Bernold Nieuwesteeg Michael Faure Nederlandse organisaties die losgeld betalen als hun systemen zijn gehackt, maken van ons land een aantrekkelijke markt voor cybercriminelen. Een belasting op losgeldbetaling is een goede prikkel om als bedrijf je cybersecurity op orde te hebben.

