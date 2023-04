Opinie • 16:00 Private equity en accountancy: niet zonder risico's Marcel Pheijffer De intrede van private equity in de sector is zorgelijk, vindt Marcel Pheijffer. Natuurlijk benoemen alle partijen het belang van kwaliteit. Maar het is naïef te veronderstellen dat het niet primair om de knikkers zal gaan.

