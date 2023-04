Opinie • 19:30 Om cyberaanvallen tegen te gaan is zicht op datastromen cruciaal Peter Koop Voor cyberveiligheid is, anders dan bij het traditionele inlichtingenwerk, zicht op binnenlandse kabels nodig, betoogt Peter Koop. Dit moeten Kamerleden zich realiseren bij hun beoordeling van de Tijdelijke wet cyberoperaties.

