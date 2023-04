Opinie • 15:00 Efficiënter, maar niet duurzamer Hans Stegeman Elektrische SUV's, elektrische fietsen. Het zijn mooie technologische ontwikkelingen, maar onder de streep zijn ze het niet per se duurzamer. Hier is sprake van een terugkaatseffect, schrijft econoom Hans Stegeman.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen