Opinie • 11:00 Ervaring kan een goed besluit in de weg zitten Femke de Vries We laten besluiten meestal nemen door mensen met veel kilometers op de teller. Dat is een valkuil, waarschuwt Femke de Vries. Ervaren collega's overstemmen vaak de frisse blik van de nieuwkomers, waardoor de kennis van het collectief onbenut blijft.

