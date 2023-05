Opinie • 11:00 Gebruik AI-tools vereist journalistieke integriteit José van Dijck ChatGPT en andere AI-tools hebben een grote impact, ook op de journalistiek. Het kunnen fantastische hulpmiddelen zijn, maar ze zijn ook een bron van zorg. Nieuwsorganisaties en techbedrijven moeten transparant zijn over het gebruik ervan, schrijft universiteitshoogleraar José van Dijck.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen