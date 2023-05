Opinie • 15:33 Na Qatargate moeten ngo's strengere regels juist omarmen William Nattrass Sinds het enorme corruptieschandaal rond het Europees Parlement in december naar buiten kwam, ligt ook de ngo-sector die in Brussel lobbyt onder vuur. Europa bereidt strengere regels voor ngo’s voor. De organisaties zijn tegen. Dat is juist de verkeerde reactie, vindt William Nattrass.

