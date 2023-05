Opinie • 15:30 Schaf fiscaal voordeel voor boeren af Berend Vos Ton Peters Al meer dan een eeuw genieten boeren fiscaal voordeel. Er bestaat geen rechtvaardigingsgrond meer om deze landbouwvrijstelling in stand te houden. Afschaffing kan bijdragen aan het oplossen van het stikstofprobleem, schrijven de oud-belastinginspecteurs Berend Vos en Ton Peters.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen