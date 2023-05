Expert • 15:00 Door winst BBB dreigt bestuurlijke overmoed Janka Stoker Harry Garretsen De overgang van politieke buitenstaander naar bestuurlijke insider is vooral voor populistische partijen een grote stap. PVV, FvD en de LPF lukten het niet of nauwelijks, schrijven de hoogleraren Janka Stoker en Harry Garretsen. Wat gaat de BBB doen?

