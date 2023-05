Opinie • 15:00 Een losgeldbelasting is géén rechtvaardige straf Menno Weij Als we het minder aantrekkelijk willen maken voor bedrijven om losgeld te betalen, gokken we met een belasting op losgeld op het verkeerde paard.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen