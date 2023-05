Opinie • 15:00 Informele zorg is krachtig wapen tegen tekort aan verpleegkundigen Jet Bussemaker Benut de kracht van sociale netwerken rond patiënten, bepleit Jet Bussemaker. Zet mantelzorgers en vrijwilligers gerichter in en pas de regels aan. En nee, dit is geen pleidooi voor de 'participatiesamenleving'.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen