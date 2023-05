‘Een zegen voor het land’, twitterde PvdA-parlementariër Joris Thijssen over de vlucht van Shell naar Londen. Polemische praatjes voor een politicus van een partij die bij de Koninklijke eerder een lijsttrekker (W. Bos) rekruteerde en daar haar laatste premier (W. Kok) als commissaris stalde. Anderhalf jaar na deze schielijk gewiste tweet rest de vraag hoe zegenrijk het vertrek uitpakt van Shell, Unilever, maar ook Elsevier en voorheen De Staats Mijnen. In corporate circles zoemt het dat de helft van de grote bedrijven overweegt z’n hoofdkantoor naar minder virulent vijandige oorden te verhuizen. ‘Wat moet Wolters Kluwer met een eets-kjoe in Alphen aan den Rijn, als driekwart van hun handel in Amerika zit en de topvrouw nog steeds geen glas thee in het Nederlands kan bestellen?’

Hollandse betweters mogen de verderfelijke grootkapitalisten grommend uitzwaaien en vervolgens misbaar maken over de spektakelwinsten van Shell en Unilever, maar plc’s trekken een stiff upper lip. De polderparlementariërs blijven achter met het zuur – de pijpen van Pernis, de miljardensubsidies voor waterstof – maar het zoet (€46 mrd winst voor De Grote Twee) belandt in vele zakken, behalve in het koffertje van thesaurier (en ex-Shell'er) Sigrid Kaag.

Geschat wordt dat de staat door de bedrijvenvlucht deze kabinetsperiode al zo’n €3 mrd dividendbelasting derft. In het Land van de Slachtoffers mag je niet suggereren hoeveel geschokte Groningers, gekrenkte boeren en gebroken toeslagenmamma’s we nu minder af kunnen kopen, maar sinds schuld niet meer gratis is, heeft zelfs Den Haag het telraam van een stoffige zolder geplukt.

Vandaar een passend voorstel: schrap ons unieke bonusplafond en harmoniseer dit naar de Europese standaard van één jaarsalaris, geheel volgens de D66/Volt-doctrine. BlackRock-baas Larry Fink kwam het ooit bepleiten in het Torentje, maar de liberale premier bleek kansloos in een land waar bankiersbonussen politiek brisanter zijn dan, zeg, de jeugd een festivalzomer lang volstoppen met coke en pillen.

Zo profiteerde van brexit vooral Parijs — waar toch van oudsher het kapitalistenbloed over de boulevards vloeit — met 2800 banen in de haute finance, gevolgd door Frankfurt (1800) en Dublin (1200). Alleen met de buiten het banksysteem opererende flitshandelaren IMC, Optiver en Flowtraders speelt Amsterdam nog voorhoede. Ze flitsten €2 mrd winst bij elkaar en toucheerden een gemiddeld salaris plus bonus van 487k: douceurtje voor Kaag van €1,2 mrd. Maar in een bonusvloek en een zucht verdwijnen zulke bretels naar de Bermudadriehoek, zoals Flow al bewees. Tant pis, Sigrid. Who’s next?

Jort Kelder is journalist en presentator. Reageer via opinie@fd.nl