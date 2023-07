Essay • 10:30 Het kan: een internet waar je privacy is gewaarborgd Ethan Zuckerman Westerse landen nemen maatregelen tegen TikTok vanwege de zorgen over Chinese spionage. Ethan Zuckerman, internetpionier van het eerste uur, waarschuwt dat we er beter aan doen ook naar privacybedreigingen dichter bij huis te kijken.

