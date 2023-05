Ontsnappen aan de vloek van de fiscale regeling

Met de vele belastingregelingen in Nederland is veel geld gemoeid: in 2023 zo’n €147 mrd. Hoe weten we of dat geld nuttig wordt besteed? Volgens CPB-directeur Pieter Hasekamp moeten de regelingen die negatief zijn geëvalueerd worden afgeschaft of aangepast.