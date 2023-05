Opinie • 13:00 Parlement kom voor werkgever op en maak vast werk minder vast Max Keulaerds De maatregelen die flexwerk duurder moeten maken, veranderen niets aan de torenhoge kosten van vaste contracten. Volgens arbeidsrechtadvocaat Max Keulaerds is dat een gemiste kans.

