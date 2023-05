Decibellen in mijn oorschelp. ‘JORRRT, WE WORDEN GEWOON KEIHARD GEBOYCOT!!’ De anders zo goedgeluimde Pieter Schoen, serial-entrepreneur uit Hillegersberg, klonk getergd. Hoe konden ze hem, rijk geworden in de energiebizz, negeren terwijl hij pro deo pro patria het Groningse gasdebacle fixte?

Dankzij de poen van Schoen maakte documentairemaker Peter Tetteroo een 79 minuten durend epos over de gasbel die een gashel werd. In ‘Groningen, de oplossing die nooit serieus onderzocht werd’ bepleiten experts een dubbelslag: voorkom nieuwe aardbevingen door het wankele gasveld op druk te houden met stikstofinjecties, en draai simultaan de gaskraan weer open om zo de energiecrisis te bezweren. Geen landelijke krant of tv-programma had er aandacht voor, waarna de makers ‘Omerta!’ scandeerden. Welwillender waren de reacties bij voorstellingen in het aardbevingsgebied, waar steeds de vraag naar voren kwam: ‘Waarom weten wij dit niet?’

‘Politici, ambtenaren en journalisten zijn meestal alfa’s, die snappen beta-problemen niet’

David Smeulders, hoogleraar energietechnologie aan de TU Eindhoven: ‘Politici, ambtenaren en journalisten zijn meestal alfa’s, die snappen beta-problemen niet.’ Hij doelt op de desastreuze uitkomsten van ogenschijnlijk daadkrachtig beleid. Zo maakt de moe-geruziede NAM de boorputten onklaar, wat injectie onmogelijk maakt, en dus de kans op bevingen van ‘Huizinge op de Schaal van Richter’ in stand houdt. Onze kachels blijven branden dankzij import van dure en vieze lng, wat armere landen dwingt zo’n 600 nóg smeriger kolencentrales te openen.

En dat terwijl het opendraaien van de gaskraan, mits het veld stabiel is, louter winnaars kent. Stikstofinjectie is duur en vergt nog onderzoek, maar er zit nog voor zeker €200 mrd aan winbare reserves in de Groninger bodem. Schoen: ‘Desnoods geven we alle getroffen Groningers 1 miljoen’.

Voorlopig staan Schoen en zijn ingenieurscongsi er eenzamer bij dan de verlaten jaknikkers rond Schoonebeek. Maar wat nu als er een zware beving of strenge winter volgt? ‘Europa sust zichzelf in slaap’, zegt een deelnemer aan de leidende Offshore Technology Conference in Houston. ‘Ze zitten scheef met korte contracten en moeten nog 160 miljard kubieke meter gas inkopen. Je kunt er vergif op innemen dat de prijzen hard gaan oplopen.’

McKinsey becijfert dat de Europese energie-uitgaven vorig jaar stegen met €1120 mrd, ofwel van 4% naar 10% van het bbp. Heeft het Kabinet van de Tegenvallers na corona (-€85 mrd), klimaat (-€28 mrd), prijsplafond (-€5 mrd), toeslagen (-€7,1 mrd), rente (-€9 mrd), asiel (-€11,4 mrd), boeren (-€24,3mrd) en grommende Groningers (-€22 mrd) nog de luxe om de enige meevaller te negeren?

