Opinie • 15:30 De ECB kijkt te veel achterom en is daarom steeds te laat Maria Demertzis De ECB handelt steeds te laat omdat de bank zich te veel laat leiden door data uit het verleden, stelt hoogleraar Maria Demetrzis. Daardoor mist de ECB steeds opnieuw belangrijke signalen om de inflatie in toom te houden.

