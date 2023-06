Opinie • 13:30 Zorgsector ligt krom voor de winsten van private equity Mark van Houdenhoven Voor private equity is de zorgsector een oneindige groeimarkt. Hun winsten en die van hun aandeelhouders gaan ten koste van de samenleving, stelt zorgbestuurder Mark van Houdenhoven. Politiek en toezichthouders moeten ingrijpen.

