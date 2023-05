Opinie • 13:00 Er is al nauwelijks groei, laten we onze samenleving en economie aanpassen aan die realiteit Hans Stegeman Al jarenlang is de economische groei in de westerse wereld beperkt tot een paar schamele procenten. Volgens Hans Stegeman, hoofdeconoom van Triodos Bank, is het voor duurzaamheid én economie beter om af te stappen van onze decennialange fixatie op groei.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Bert Spiertz/ANP Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen