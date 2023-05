Expert • 15:00 Grenzen verleggen zonder grensoverschrijding Naomi Ellemers Om optimaal te kunnen presteren moeten mensen kansen krijgen om te leren. Daarvoor hebben ze geen afkeuring nodig maar inhoudelijke aanwijzingen, betoogt universiteitshoogleraar Naomi Ellemers.

