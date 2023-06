Essay • 11:30 Wie heeft het hier in Nederland eigenlijk voor het zeggen? Essaywedstrijd Veerstichting Ongelijkheid maakt zich steeds meer meester van onze samenleving. Wie heeft de macht? En wat kan je daaraan veranderen? Sommigen zoeken het in de biologie, het schaakspel of bij God, anderen proberen uit het gevoel van machteloosheid juist de motivatie te putten om het hoogste te bereiken. Zeven studenten over het thema ‘Tussen man en macht’.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Robin Utrecht/ANP Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen