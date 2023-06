Opinie • 14:00 Duurzaam beleggen is nu eenmaal niet neutraal Daan Spaargaren Moeten pensioenfondsen neutraal zijn in de discussie over fossiele subsidies? Volgens Daan Spaargaren van PME Pensioenfonds eist de politiek juist een actieve opstelling van de sector.

