Opinie • 09:00 Vrouwen horen te luisteren en niet te spreken. Doen ze dat wel, dan worden ze bedreigd Julia Wouters De haat tegen politici kan soms herleidbaar zijn naar uitgesproken standpunten. Volgens Julia Wouters ligt dat complexer bij vrouwen in de politiek.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Robin Utrecht/ANP Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen