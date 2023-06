Opinie • 15:30 Stilleggen Eurostar maakt kabinetsbeleid ongeloofwaardig Roy van Run Vanaf juni 2024 zullen er een jaar lang geen treinen rijden vanuit Amsterdam naar Londen. Onbegrijpelijk, vindt Roy van Run, een Nederlander die in Londen woont en afhankelijk is van deze verbinding.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Illustratie: Hein de Kort voor Het Financieele Dagblad Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen