Ze brengt het alsof het vanzelfsprekend is: de Amsterdamse wethouder Touria Meliani vertelt in de geweldige documentaire White Balls on Walls dat ze tot afspraken wil komen met het Stedelijk Museum. Dat moet diverser en inclusiever worden, zegt de bestuurder, en, voegt ze eraan toe, je zou er financiële consequenties aan kunnen verbinden als dat onvoldoende lukt.

Martin Sommer, die de documentaire had gekeken, legde in de Volkskrant al uit hoe funest het is voor de vrijheid als de politiek zich inhoudelijk gaat bemoeien met de openbare mening, kunst en wetenschap. Ik vond het ook interessant te zien wat de politieke bemoeienis doet met de werksfeer. Wilt u weten hoe een angstcultuur eruitziet? Kijk dan naar White Balls.

De nieuwe koers lijkt het einde van de vrije meningsvorming bij het Stedelijk. Mensen wegen hun woorden en kijken hoe die vallen in de groep, ook directeur Rein Wolfs. Twee wetenschappelijk medewerkers, die in het huidige onaardige discours ‘oude witte mannen’ genoemd worden, zie je geestelijk uitchecken in vergaderingen. Eentje zíé je bijna berekenen hoeveel dagen hij nog moet tot zijn pensioen, de ander lacht steeds als een boer met kiespijn als de sociale situatie om hartelijke instemming vraagt.

De vergaderingen zijn soms zo absurd dat ik even moest checken of ik toch niet in een quasi-realistisch docudrama van Arjan Ederveen was beland. De nieuwe lijn zou ‘als uiterste consequentie hebben dat we bepaalde kunstenaars niet kunnen laten zien’, zegt de hoofdcurator. ‘We zitten gewoon met 100.000 werken, waarvan heel veel witte mannen die alles wat niet witte man is als object hebben gebruikt in hun werk.’

Er wordt gebakkeleid over schilderijtitels. Prostituee in de titel: ‘De juiste benaming is “sekswerker”, dus “prostituee” is een term die ik liever vermijd.’ Een indringend portret van Charley Toorop: de titel De imbecielen is ‘problematisch’. Slechte kritieken worden afgeserveerd als niet recht in de leer: ‘Misschien zijn deze “linkse” kranten helemaal niet zo links, en misschien zegt het ook wel veel over hoe die mensen, en dat zijn óók witte mannen, naar die kunst kijken.’

En steeds doet de sfeer denken aan die in de kantine van de Stasi in de prachtserie Weissensee, met vaste rollen: de apparatsjik, de geestdrijver, de joviale machthebber, de meeloper en degenen die hun ziel in lijdzaamheid bezitten. En steeds voel je de angst om het verkeerde te zeggen. De enige die nog vrijuit praat is een suppoost. Over de genderneutrale wc’s: ‘Ik vind het zelf een stapje te ver, maar dat is mijn mening’, zegt hij. ‘Dat mag natuurlijk’, voegt hij er voor de zekerheid aan toe.