Opinie • 16:30 Onze studenten moeten ook recht hebben op een energietoeslag Raadsleden en fractievoorzitters D66 in verschillende steden Qua inkomen behoren studenten ook tot de minima. Hen een energietoeslag geven is niet meer dan fair, vinden verschillende lokale politici van D66.

