Opinie • 15:00 Senaat verwordt tot blamage voor de democratie Frank van den Heuvel De Eerste Kamer wordt steeds politieker. Dat holt de onafhankelijke positie van het instituut uit, waarschuwt Frank van den Heuvel, en doet de trias politica wankelen. Bovenal schoffeert het de kiezer.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Illustratie: Hein de Kort voor Het Financieele Dagblad Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen