Opinie • 14:00 Zzp'ers mogen de vakbond wel dankbaar zijn Jasper Lukkezen Veel zzp'ers hebben een aversie tegen een verplichte AOV. Maar volgens Jasper Lukkezen levert het lelijke polderproces tussen politiek en vakbond de zzp'er uiteindelijk een sterkere positie op.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Illustratie: Hein de Kort voor Het Financieele Dagblad Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen