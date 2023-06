Opinie • 16:21 Ingrid Thijssen: 'Het gaat te ver om de Tata-ceo te demoniseren' Ingrid Thijssen Advocaat Bénédicte Ficq haalt de persoonlijkheid van de bestuurder van Tata Steel door het slijk, vindt VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen. Dat overschrijdt een grens. 'Voor je het weet ontstaat een sfeer waarin iemand bereid is tot fysiek geweld tegen de bestuurder in kwestie.'

